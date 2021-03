Eden Hazard maakt zijn rentree maar het is alweer Benzema die Real Madrid redt tegen hekkensluiter

Eden Hazard is weer voetballer. In de competitiewedstrijd tegen Elche viel de Rode Duivel na 74 minuten spelen in voor Vinicius. Even voordien had Karim Benzema de gelijkmaker tegen de touwen gekopt. Na een tweede treffer van Benzema won Real de wedstrijd uiteindelijk nog met 2-1. Samen met de terugkeer van Hazard dus een perfecte dag voor de Madrilenen, die de nodige moeite hadden met Elche, toch maar de nummer 17 uit La Liga.

De eerste helft was een maat voor niets. Real had het balbezit en probeerde wel, maar verder dan één schot op doel geraakte De Koninklijke niet. Vlak voor rust mocht het Thibaut Courtois zelfs nog bedanken nadat die goed tussenkwam bij een heet standje voor doel. Even daarvoor had Karim Benzema op aangeven van Vinicius nog een goede kans de nek omgewrongen.

Na de rust hernam Real haar aanvallende intenties weer, maar het was Elche dat op voorsprong kwam. Op het uur kopte Dani Calvo de openingstreffer staalhard voorbij Thibaut Courtois, die kansloos was.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor coach Zinédine Zidane meteen het sein om wat personeelswissels door te voeren. Enter Luka Modric, Toni Kroos en Rodrygo. Exit Sergio Ramos, Federico Valverde en Isco. Eden Hazard bleef dan nog op de bank.

De verse krachten deden Real wel deugd. Het ingevallen trio stond tien minuten op het veld toen Real eindelijk nog eens kon dreigen én scoren. Op assist van Luka Modric kopte Benzema de gelijkmaker tegen de touwen. Voor de zoveelste keer dit seizoen moest het dus andermaal van de Franse spits komen bij Real.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Net na de gelijkmaker maakte Eden Hazard na meer dan een maand blessureleed dan eindelijk zijn entree. In minuut 74 kwam de Rode Duivel Vinicius aflossen. Na zijn intrede had Real nog wel wat kansjes - onder meer via Casemiro en Nacho -, maar de Madrilenen leken niet meer tot scoren te komen. Tot Benzema dan toch nog eens zijn duivels ontbond. Na een corner schoot de spits met een hard vluchtschot de winnende treffer in doel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Door de overwinning staat Real nu alleen tweede met 57 punten. Het heeft één punt voorsprong op Barcelona en volgt op vijf punten van leider Atlético. Beide concurrenten hebben wel nog een wedstrijd te goed. Elche kampeert met 24 punten nog steeds boven de degradatiezone.