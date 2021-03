Wout van Aert (Jumbo-Visma) verweet zich op Prati di Tivo niets nadat hij op de Italiaanse klim de leiderstrui in de Tirreno Adriatico moest afstaan aan Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). “Ik heb de laatste zeven kilometer vol in de wind gereden, maar dat was de beste tactiek naar mijn mogelijkheden.”