Vervallen gebouwen maken plaats voor groen project

Het gemeentebestuur wil het vrij gekomen stukje grond een nieuwe bestemming geven. Burgemeester Jo Brouns (CD&V): “Enkele buurtbewoners en de vzw Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) hebben reeds voorgesteld om er een buurtbos of een buurtboomgaard van te maken. We willen nu graag alle buurtbewoners uitnodigen om mee te denken over de toekomstige invulling van dit perceel, en over de rol die ze willen opnemen bij de invulling ervan. Via het burgerparticipatieplatform Kinrooi Meemaken kan je al heel wat informatie over het project opvragen. Op maandag 15 maart organiseren we een digitaal kick-off moment.” Info krijg je via grondzaken@kinrooi.be of neem een kijkje op de kinrooimeemaken.be. Bij de rubriek ‘buurtboomgaard’ kan je al je voorstellen of opmerkingen kwijt.