Alternatieve ‘carnavalswandeling’ in Bree afgelast

“De hele organisatie was rond”, vertelt president Wim Peeters van de Eerste Breese Koninklijke Carnavalsvereniging De Stoepluipers. “Verspreid over de kleine ring zouden we negen carnavalswagens opstellen: telkens mooi verlicht en met nadarhekken er rond. Voor elke wagen zou het snoepgoed uit onze magazijnen -op een coronaproof manier- meegenomen mogen worden.” Op een ultiem overleg van de veiligheidscel werd het hele evenement echter afgeblazen. Burgemeester Liesbeth Van der Auwera: “De ordediensten vrezen dat de verplichte afstandsregels niet gewaarborgd kunnen worden. Er zou immers veel volk op een korte tijdspanne naar de kleine ring afgezakt komen: bovendien gaat het om een relatief kort parcours. En dan zijn er nog logistieke problemen zoals het gebrek aan toiletten. Dit is heel erg jammer voor alle betrokkenen: hopelijk krijgen we snel de bevestiging dat we volgend seizoen onbezorgd kunnen genieten van het carnaval.”