De politie heeft vrijdagnacht een lockdownfeestje met 30 aanwezigen stilgelegd in een vakantiewoning in Jabbeke. In de woning werden ook meer dan 1.000 ampullen met lachgas in beslag genomen. En ook in Torhout moest de politie ingrijpen. Daar had de zaakvoerder van een bedrijf een familiefeest met acht personen georganiseerd.