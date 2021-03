Oostenrijkse Katharina Liensberger wint slalom in het Zweedse Åre

De Oostenrijkse Katharina Liensberger heeft zaterdag op de wereldbekermanche alpijnse ski in het Zweedse Åre de slalom op haar naam geschreven.

De 23-jarige Liensberger eindigde in beide runs als tweede. Dat volstond voor de eindzege met een chrono van 1’47”93. Het is voor Liensberger de eerste WB-zege uit haar loopbaan. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, die de eerste run won maar in de tweede pas tiende werd, moest vrede nemen met de tweede plaats (1’48”65; +0.72). De Zwitserse Wendy Holdener maakte de top drie vol (1’49”58; +1.65).

De Slovaakse Petra Vlhova won vrijdag de eerste slalom in Åre, maar kende zaterdag een rampzalige eerste run waarin ze pas als 27ste finishte. Vlhova herstelde zich met winst in de tweede run, wat haar nog een achtste plaats in de totaalstand (1’50”64; +2.71) opleverde.

Vlhova voert de WB-stand van de slalom aan met 612 punten, voor Liensberger (590 ptn). Ook in de algemene WB-stand staat de Slovaakse (1.352 ptn) aan kop. De Zwitserse Lara Gut-Behrami, zaterdag niet aan de start, volgt met 1.256 punten.

Kim Vanreusel moest in de eerste run vrede nemen met de 43ste plaats en nam dus niet deel aan de tweede run. Alleen de top dertig mocht immers starten aan de tweede run. Vanreusel eindigde vrijdag in de slalom op de 44e plaats in de eerste run, en wist zich ook toen dus niet te plaatsen voor de tweede run.