De wind blies in Hoeselt een stelling over een haag tot in de tuin van de buren. — © rr

Hoeselt

De valwinden die zaterdagnamiddag over Midden-Limburg raasden, hebben ook in Hoeselt schade aangericht. In de Sint-Hubertusstraat werd een stelling over de haag getild tot in de tuin van de buren.