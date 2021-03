UCI maakt nieuwe veldritkalender bekend en daar is niet iedereen blij mee: Gavere verhuist naar februari

De UCI heeft de nieuwe veldritkalender bekendgemaakt. Een aantal wedstrijden verhuist van plaats in de kalender en daar hebben ze het vooral in Gavere knap lastig mee. De wedstrijd van de Superprestige verhuist van november naar februari. Herentals blijft na een jaartje depanneren in de X2O-Trofee, de twee laatste WB-locaties zijn nog steeds niet toegewezen. In totaal staan er 53 wedstrijden op de Belgisch-Nederlandse kalender, inclusief de wereldbeker.

De UCI heeft de veldritkalender 2021-2022 gepubliceerd. Daarin behoorlijk wat wijzigingen in vergelijking met voorgaande jaren. Meest in het oog springend: de verhuizing van de Superprestigemanche van Gavere, toch een van dé klassiekers in veldritland, naar februari. En daar wordt niemand vrolijk van. De avondcross in Diegem, die het voorbije seizoen normaal deel zou uitmaken van de wereldbeker, verhuist terug naar de Superprestige.

“Dat je geschrokken bent van de verhuis van Gavere? Wel, ik ook”, reageert Etienne Gevaert bij de gespecialiseerde site Wielerflits. Gevaert is voorzitter van de organiserende Nova-vrienden en de stichter van de Superprestige. Of ze het hierbij laten? Gevaert: “Daar mogen jullie over oordelen. We zullen wel zien. Er zijn nog een aantal zaken lopende…”

Organiseren in februari betekent zo goed als zeker dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert er niet meer aan de start zullen verschijnen, net als Tom Pidcock, de winnaar van de jongste editie.

Loenhout en Herentals

De X²0 Trofee gaat traditiegetrouw op 1 november van start met de Koppenbergcross. Opvallend: Herentals blijft behouden. Het verving dit jaar Loenhout. Die klassieker keert ook terug, Antwerpen verdwijnt komende winter uit de voormalige GvA-Trofee en gaat opnieuw naar de wereldbeker, zoals het vorige winter al gepland was.

KALENDEROVERZICHT

Kampioenschappen:

6-7 november 2022: continentale kampioenschappen

8-9 januari 2022: nationale kampioenschappen

29-30 januari 2022: wereldkampioenschap Fayetteville (VS)

Wereldbeker:

10 oktober 2021: Waterloo (VS)

13 oktober 2021: Fayetteville (VS)

17 oktober 2021: Iowa (VS)

24 oktober 2021: Zonhoven

31 oktober 2021: Overijse

14 november 2021: Tabor (Tsj)

21 november 2021: Koksijde

28 november 2021: Besançon (Fra)

5 december 2021: nog geen locatie bekend

12 december 2021: nog geen locatie bekend

18 december 2021: Antwerpen

19 december 2021: Namen

26 december 2021: Dendermonde

2 januari 2022: Hulst (NL)

16 januari 2022: Flamanville (Fra)

23 januari 2022: Hoogerheide (NL)

Telenet Superprestige:

3 oktober 2021: Gieten (NL)

23 oktober 2021: Ruddervoorde

11 november 2021: flag-be Niel

20 november 2021: Merksplas

4 december 2021: Boom

27 december 2021: Heusden-Zolder

29 december 2021: Diegem

12 februari 2022: Gavere

X²0 Badkamers Trofee:

1 november 2021: Koppenbergcross

27 november 2021: Kortrijk

30 december 2021: Loenhout

1 januari 2021: Baal

5 januari 2022: Herentals

22 januari 2022: Hamme

6 februari 2022: Lille

13 februari 2022: Brussel

Ethias Cross:

11 september 2021: Lokeren

18 september 2021: Beringen

19 september 2021: Eeklo

25 september 2021: Bredene

2 oktober 2021: Meulebeke

13 november 2021: Leuven

2 februari 2022: Maldegem

5 februari 2022: Kruibeke

Losse crossen:

17 oktober 2022: Oisterwijk (NL)

21 oktober 2022: Ardooie

26 oktober 2022: Woerden (NL)

30 oktober 2022: Mol

31 oktober 2022: Rosmalen (NL)

4 januari 2022: Gullegem

10 januari 2022: Otegem

15 januari 2022: Zonnebeke

15 januari 2022: Gasselte (NL)

22 januari 2022: Rucphen

19 februari 2022: Sint-Niklaas

20 februari 2022: Oostmalle

(gvdl)