VIDEO. Nederlandse politie maakt reconstructie: wie gooide fles naar Luuk?

Wie gooide zaterdagmiddag 16 mei 2020 een fles uit een rijdende auto tegen het hoofd van wielrenner Luuk Hartjes uit Swalmen? Die vraag staat centraal in de reconstructievideo die de politie van Nederlands Limburg deze zaterdag publiceerde.

Niet eerder gebruikte de eenheid dit opsporingsmiddel bij een zoektocht naar een dader en getuigen. In de video vertelt Luuk (22) kort zijn verhaal en spelen acteurs de situatie na. Het ongeval vond plaats op de Stationsweg in Maasbracht, dicht tegen de grens met Maaseik.

“Het is een aangrijpende zaak met een enorme impact. Zó schrijnend. Er moet iets zijn dat ons kan helpen. We hopen dat mensen met ons gaan praten na het filmpje omdat ze zich schuldig voelen en realiseren wat ze teweeg hebben gebracht”, zegt agente Nathalie Vermeulen, die betrokken is bij de reconstructievideo.

Het is nog onduidelijk waarmee hij precies geraakt werd, maar de politie vermoedt een fles. “De dader had Luuk het licht uit zijn ogen kunnen gooien”, aldus Vermeulen.

Onze zusterkrant De Limburger interviewde Luuk en zijn familie urenlang en schetste hoe hun leven sindsdien overhoop ligt. Sinds het ongeluk slaapt Luuk 20 uur per dag, zit hij in een rolstoel en spreekt hij alleen nog maar dialect.