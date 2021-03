Ricciardo opent ook tweede F1-testdag met snelste tijd

De Australiër Daniel Ricciardo (McLaren) heeft zaterdag op de tweede testdag voor het nieuwe Formule 1-seizoen tijdens de ochtendsessie op het circuit van Sakhir in Bahrein de scherpste tijd neergezet.

Ricciardo klokte na 52 rondjes een toptijd van 1:32.215. Daarmee deed de Australiër beter dan Fernando Alonso (Alpine), die 0.124 trager was. De 39-jarige Spanjaard liep vorige maand nog een gebroken bovenkaak op bij een fietsongeval in Zwitserland. Alonso, die eind 2018 uit de Formule 1 vertrok, moest geopereerd worden en lag enkele dagen in het ziekenhuis. Zaterdag maakte hij zijn officiële rentree in de F1. De Mexicaan Sergio Perez (Red Bull) maakte het podium vol op 0.263.

De testdagen verlopen voor Mercedes vooralsnog allesbehalve naar wens. Wereldkampioen Lewis Hamilton belandde zaterdag met zijn auto in de grindbak. Het leidde tot een rode vlag en een tijdelijke stop van de sessie, zodat de bolide van Hamilton veilig weggetakeld kon worden. De auto werd eerst ingepakt in zwarte doeken, om te voorkomen dat andere renstallen konden zien hoe de onderkant van de Mercedes eruit ziet. De Brit werd uiteindelijk achtste (+1.184).

De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) zette vrijdag op het circuit van Sakhir de scherpste tijd neer na de volledige eerste testdag. Ricciardo was toen in de ochtendsessie de snelste. De F1-testdagen duren nog tot zondag, met telkens twee sessies per dag. Elke renstal mag per sessie slechts één bolide de baan opsturen. Het F1-seizoen gaat op zondag 28 maart in Bahrein van start. (belga)