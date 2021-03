Keniaanse marathonloopster krijgt één jaar verplichte gemeenschapsdienst wegens dopingfraude

De Keniaanse marathonloopster Florence Jepkosgei Chepsoi is door een correctionele rechtbank in het Noord-Keniaanse Eldoret veroordeeld tot een werkstraf van één jaar wegens vervalsing van medische documenten in een dopingzaak, zo maakte het Keniaanse Antidopingagentschap ADAK zaterdag bekend.

De intussen 36-jarige langeafstandsloopster is de eerste Keniaanse atlete die schuldig werd bevonden door een correctionele rechtbank. Het vonnis betekent het eindpunt van een jarenlang onderzoek. In 2017 werd ze reeds voor twee jaar geschorst voor het gebruik van het verboden middel Prednisolon. Nadien probeerde ze met vervalste medische documenten haar onschuld te bewijzen. (belga)