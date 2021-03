Opschudding in Charleroi-Club Brugge. Op het uur werkte Charleroi-verdediger Kipré Eduard Sobol tegen de grond in de zestien. Lothar D’Hondt zag er geen graten in en legde de bal niet op de stip. Terecht of niet? Oordeelt u gerust zelf. Philippe Clement was alvast niet te spreken over de fase: “Was de VAR misschien drinken halen?”, mopperde de Club-coach.