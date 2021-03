Stijging van coronabesmettingen in Limburg versnelt

De toename van het aantal coronabesmettingen in Limburg blijft versnellen, nu al voor de zevende dag op rij. Gemiddeld testen er dagelijks 155 mensen positief in onze provincie, 32 procent meer dan de week ervoor.

De stijging van de besmettingscijfers die op 7 maart was ingezet, houdt nu al een week aan. Het reproductiegetal in onze provincie stijgt naar 1,181. Dat is de tweede hoogste R-waarde van heel België. Belangrijke kanttekening is wel dat de incidentie - het aantal besmettingen per 100.000 inwoners - in Limburg nog altijd het laagste ligt van heel Vlaanderen.

In heel België kwamen er tussen 3 en 9 maart dagelijks gemiddeld 2.522 nieuwe besmettingen bij, een stijging met 7 procent in vergelijking met de week daarvoor. Het aantal ziekenhuisopnames blijft met 148 personen per dag stabiel.

In de Limburgse ziekenhuizen liggen momenteel 91 coronapatiënten, van wie er 28 intensieve zorgen nodig hebben. Vorige week waren er nog 112 ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten. Ondanks de stijgende besmettingscijfers daalt de druk op de Limburgse ziekenhuizen. rust