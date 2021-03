Zelfs Hollywood stomverbaasd over video die in één take met drone werd gemaakt

De filmmakers Jay Christensen en Anthony Jaska hebben hun lokale bowling een hart onder de riem gestoken terwijl die dicht is door de coronapandemie. Hun video gaat de wereld rond en wordt bewierookt om zijn geniale productie. Maar ook in Hollywood zijn ze onder de indruk. James Gunn, regisseur van twee films van Guardians of the galaxy en Lee Unkrich, die een Oscar won voor Coco loven de krachttoer. De beste reactie op Twitter kwam echter van acteur Elijah Wood: “Holy shit.”