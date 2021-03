Bart Aernouts eindigt op vijftiende plaats in Challenge Miami, zege voor Duitse legende Jan Frodeno

Onze landgenoot Bart Aernouts is vrijdag op de vijftiende plaats geëindigd in de Challenge Miami, een triatlon van de middellange afstand achter gesloten deuren in de Verenigde Staten. De zege ging er naar de Duitser Jan Frodeno.

In zijn eerste wedstrijd sinds zijn zege in de Ironman van oktober 2019 in Hawaï, werkte Frodeno de 1,6 kilometer, 60km fietsen en 17km lopen op en rond de Homestead-Miami Speedway af in 2u37’57”, 2’31” sneller dan de Canadees Lionel Sanders. Aernouts zette 2u47’30” op de tabellen, op 9’28” van de winnaar.

Bij de vrouwen ging de zege in 3u01’04” naar de Britse Jodie Stimpson. (belga)