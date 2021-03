Minister Vincent Van Quickenborne na Operatie Sky: “Het zou me niet verwonderen als ook mensen van Justitie betrokken zijn”

“Een klap voor de georganiseerde misdaad.” “Een nooit geziene operatie.” Deze week was er veel lof voor Operatie Sky, waarbij 200 huiszoekingen en tientallen arrestaties in het drugsmilieu plaatsvonden. Al is de vraag hoe het nu verder moet. Voor de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), is dit het begin van de strijd. “Nu gaan we achter de tientallen kopstukken in Dubai aan.”