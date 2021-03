KAART. Zoveel mensen in jouw gemeente zijn al gevaccineerd

In de ene gemeente zijn al meer dan één op de acht inwoners gevaccineerd, in de andere nauwelijks één op de 25. De vaccinatiegraad in Vlaanderen toont in deze fase van de pandemie enorme verschillen.

Aan de top staat Horebeke, met 13,18 procent van de inwoners die al een spuitje hebben gekregen. Helemaal onderaan prijkt Baarle-Hertog, met 4,10 procent. Maar telkens gaat het om erg kleine gemeenten, waardoor enkele dosissen meer of minder procentueel veel impact hebben.

Sowieso is het nog te vroeg om conclusies te trekken over vaccinatiebereidheid. De aan- of afwezigheid van een groot woon-zorgcentrum maakt een doorslaggevend verschil. “Ook andere collectiviteiten die in een kleine gemeente zijn gevestigd, kunnen het percentage de hoogte in jagen”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Dat steden als Antwerpen of Brussel heel laag staan, heeft te maken met het feit dat het aandeel rusthuisbewoners daar veel kleiner is in verhouding tot de gewone bevolking. Pas na de grote volumes, in de staart van de vaccinatie, zal je kunnen zien in welke regio’s mensen moeilijker te overtuigen waren.

Top-5:

Horebeke, 13,16% Houthulst 12,48% Lo-Reninge 12,48% Maarkedal 12,43% Holsbeek 12,42%

Laagste:

Baarle-Hertog 4,10% Maasmechelen 4,70% Brussel-stad 4,85% Bever 5,15% Mesen 5,28%

