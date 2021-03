American Football-legende Tom Brady (44) verlengt contract bij Buccaneers: “Op zoek naar nummer acht”

American football-ster Tom Brady, die begin februari met Tampa Bay zijn zevende Super Bowl won, heeft zijn contract bij de Buccaneers verlengd. “Op zoek naar nummer 8”, schreef Brady op Instagram bij een foto van het moment dat hij zijn contract ondertekent.

Volgens ESPN tekende Brady, die in augustus 44 wordt, voor vier jaar bij. De drie laatste jaren zouden annuleerbaar zijn en dienen enkel om zijn salaris uit te spreiden en zo nog een marge van 19 miljoen dollar te creëren onder de salary cap dit jaar. Zo kan het team proberen om andere belangrijke spelers als Shaquil Barrett, Ndamukong Suh en Rob Gronkowski in het team te houden.

Het vorige contract van de quarterback liep af op het einde van het seizoen, met de nieuwe overeenkomst zal hij ook zeker nog in 2022 voor de Bucs spelen.

Een maand geleden versloegen Brady en co. Kansas City Chiefs met 31-9 in de Super Bowl. Brady won zo voor het eerst met Tampa Bay de NFL-finale. Eerder kroonde hij zich zes keer tot kampioen met de New England Patriots.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(belga)