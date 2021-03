Sam Van Rossom op dreef: MVP in Euroleague

Sam Van Rossom blijft met schitterende prestaties in de Euroleague uitpakken. De Belgian Lion leidde met 17 punten, (7 op 9 shots), 5 rebounds en 3 assists het Spaanse Valencia versus het Turske Fenerbache Istanbul naar een 66-52 overwinning.

Van Rossom had een index van 26 en was MVP (meest waardevolle speler) van de match. De Euroleague is zeg maar de Europese NBA. Valencia deed tevens een goede zaak in het klassement. Met 15 op 29 rukt het op naar de negende plaats. Na 34 speeldagen is de top 8 van de achttien ploegen geplaatst voor de kwartfinales. Voor collega Lion Ismael Bako en het FranseASVEL Villeurbanne is kwalificatie met 12 op 29 niet meer aan de orde. (cpm)