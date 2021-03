De mannen van Goose hebben nog wat in te halen: vorig jaar bliezen ze twintig kaarsjes noodgedwongen achter slot en grendel uit. Niet te veel meelij, graag, want de gouden kooi van Mickael Karkousse (40) en de zijnen was een kraaknieuwe, eigen studio in heimat Kortrijk. De brouwsels van Something new konden er uitgebreid gisten en rijpen. Hoog tijd om terug uit te breken. “Voor Goose was de lockdown een godsgeschenk.”