“Mijn geheim voor een lang leven? Elke avond een borreltje.” Het is een vaak gehoorde uitspraak van eeuwelingen die naar aanleiding van hun 100ste verjaardag geïnterviewd worden door Het Belang van Limburg. De kans is groot dat de borrel waarnaar ze verwijzen een Smeets is, het iconische Hasseltse jenevermerk dat zich voortaan óók een eeuweling mag noemen.