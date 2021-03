De zonnepanelensaga, het stikstofarrest, de bouwshift, de droogte, de everzwijnen… Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zit continu midden in een of ander dossier met zeer grote impact. Problemen die vaak het gevolg zijn van te weinig moed uit het verleden. “Mijn partij zat ook in die regeringen. Ik probeer zaken op te lossen.”