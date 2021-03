Hasselt

Het coronavirus eiste afgelopen jaar liefst 1.493 mensenlevens in Limburg. Ruim de helft van hen zijn rusthuisbewoners. Onze ziekenhuizen vingen in totaal 4.065 covidpatiënten op, van wie er 862 het leven lieten. Bijna twee derde van de overleden covidpatiënten in de ziekenhuizen zijn mannen.