Aangemeerd cruiseschip vat vuur voor de kust van Korfoe

Korfoe

Op 12 maart brak er brand uit op een cruiseschip bij de havenautoriteit van Corfu in Griekenland. Spiros Thimis plaatste deze beelden op Facebook waarop een rookpluim te zien is die van het schip, de MSC Lirica, komt. Volgens lokale media had het schip, dat sinds januari bij de havenautoriteit van Corfu ligt, wel bemanningsleden maar geen passagiers aan boord. De oorzaak van de brand was op het moment van schrijven nog niet bekend.