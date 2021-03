Klant filmt ‘klungelige’ overvallers die bij hun vlucht deel van buit laten vallen

Hofstade

Een aanwezige klant die buiten op de parking stond, had de reflex om met zijn smartphone de overvallers te filmen. “Ik wou gewoon eieren kopen en dan maak ik dit mee”, aldus de jongeman die de beelden schoot. Daarop is te zien hoe de twee gemaskerde jongemannen, volledig in het zwart gekleed, de kassierster bedreigen met een mes.

Nadien loopt het echter helemaal anders dan gepland. Tijdens de vlucht laat één van de overvallers een pak geldbriefjes op de grond vallen. Door de hevige wind van de storm vliegen de briefjes in het rond.

De jongeman bukt zich nog om zo veel mogelijk van de buit te recupereren. Zijn kompaan, die ondertussen al meters verderop is, keert even op zijn stappen terug om uiteindelijk toch samen met zijn mededader weg te vluchten. Ondanks een zoektocht zijn de twee nog steeds spoorloos.

Een tweetal weken geleden zou er even verderop op dezelfde baan trouwens ook al een apotheek overvallen zijn. Hier ging het om slechts één dader, vermoedelijk nog een jonge tiener, die de zaak overviel terwijl er nog klanten aanwezig zijn. Hij zou wat geld hebben buitgemaakt, maar om hoeveel het precies gaat, is niet geweten.