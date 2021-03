Sport na corona: minder clubs, minder centen, meer sporters en een hoger BMI

Wat blijft in 2025 over van de coronacrisis? “We zullen nog meer genieten van de beleving in een vol stadion.” — © BELGA

Een jaar geleden bracht corona de sportwereld tot stilstand. Sindsdien horen we verhalen over uitstel en afgelastingen, over lege tribunes en nog legere clubkassen. Doemverhalen over faillissementen en een stijgend BMI, maar ook mooie verhalen over mensen die het wandelen, de fiets en de natuur hebben ontdekt. De vraag is: wat blijft van dit alles hangen op lange termijn? Wij belden sportkenners en trendwatchers met één hoofdvraag: wat blijft er in 2025 over van deze crisis?