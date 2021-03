Thierry Baudet, de lijsttrekker van Forum voor Democratie (FvD) is uit een uitzending van Jinek gelopen na grappen van cabaretier Martijn Koning over de afkomst en de verloofde van de politicus. Als ik racist was, zou ik ook niet op u stemmen”, als de komiek. Het programma heeft zich intussen gedistantieerd van Koning. De cabaretier heeft intussen ook al gereageerd via sociale media.