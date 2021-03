Gevaar voor dodelijk virus nog niet geweken: Europees verbod op paardensport wordt verlengd tot 11 april

De internationale paardensportbond FEI heeft besloten om het verbod op internationale wedstrijden in tien Europese landen, waaronder België, te verlengen tot en met 11 april. Aanvankelijk zou de periode, die inging na de uitbraak van het besmettelijke rhinovirus op een wedstrijd in Valencia, tot eind maart duren.

Het betekent dat de finales van de wereldbeker springen en dressuur niet kunnen doorgaan. Ze zouden begin april in Göteborg worden gehouden.

Secretaris-generaal Sabrina Ibáñez van de FEI lichtte de beslissing als volgt toe: “We moeten samenwerken om het verder verspreiden van dit virus dat al twaalf paarden in Europa het leven heeft gekost tegen te gaan. De hele hippische gemeenschap moet alert zijn en alle paarden scherp onder controle houden. We verzoeken alle in Europa gehuisveste ruiters dringend om niet te reizen met hun paarden.”