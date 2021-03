De cavia’s worden goed verzorgd in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. — © HBvL

Tongeren

In en rond een huis in Tongeren heeft de dierenpolitie vrijdagnamiddag liefst honderd verwaarloosde dieren in beslag genomen, gaande van cavia’s en kippen tot schapen en schildpadden. De dieren leefden tussen uitwerpselen en kadavers.