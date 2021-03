Operatie Sky: elf verdachten blijven aangehouden

De raadkamer in Mechelen heeft vrijdag de aanhouding van elf verdachten in Operatie Sky, voornamelijk verkopers van geëncrypteerde cryptotelefoons, met een maand verlengd. Twee van hen mogen de aanhouding thuis uitzitten met een enkelband, de anderen blijven in de cel. Ze gaan in beroep. Eerder op de dag werd ook al de aanhouding bevestigd van een betrokken Antwerpse hoofdinspecteur en drie andere verdachten in het dossier.