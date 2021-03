Petra Vlhova slalomt in WB Ski in Are naar zege nummer twintig

De Slovaakse Petra Vlhova heeft vrijdag de eerste slalom in het Zweedse Are gewonnen. Dankzij haar vijfde zege van het seizoen, de 20ste in haar carrière, komt ze opnieuw aan de leiding in de algemene wereldbekerstand in het alpijns skiën. Kim Vanreusel werd 44ste in de eerste run.

Vlhova liet na haar twee runs een chrono van 1:45.16 optekenen. Ze hield de Oostenrijkse wereldkampioene Katharina Liensberger met 20 honderdsten van een seconde achter zich. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin vervolledigde het podium op 0.64.

Kim Vanreusel eindigde op de 44ste plaats in de eerste run, op 4.65 van Vlhova, en wist zich bijgevolg niet te plaatsen voor de tweede run.

Met nog vijf manches op de kalender neemt Vlhova de koppositie in de algemene wereldbekerstand over van Lara Gut-Behrami, die niet in actie komt in de slaloms. Vlhova telt 64 punten voorsprong op de Zwitserse.

In het slalomklassement vergrootte Vlhova haar voorsprong op Shiffrin tot 85 punten, met nog twee slaloms op het programma.

Zaterdag is opnieuw een slalom voorzien in Are.