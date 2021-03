Thierry Neuville leidt na eerste dag in Rally Il Ciocco

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 R5) hebben vrijdag de superspecial gewonnen in de Rally Il Ciocco, de openingswedstrijd van het Italiaans kampioenschap. Eerder op de dag won Neuville ook al de powerstage.

De Belg heeft na de openingsdag 2.7 seconden voorsprong op eerste achtervolger Paolo Andreucci (Skoda Fabia R5 Evo2). Craig Breen (Hyundai i20 R5) volgt als derde op eveneens 2.7.

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe nemen met een dubbele missie deel aan de Rally Il Ciocco. In eerste instantie om de automatismen tussen Neuville en Wydaeghe te verbeteren en in tweede instantie om een asfaltgevoel te krijgen in aanloop naar de Rally van Kroatië die eind april gereden wordt. De derde manche van het WRC wordt de eerste op asfalt dit jaar.

De eerste klassementsrit werd gereden op een droog en technisch asfaltparcours van 1,98 km. Neuville won de superspecial met sprekend gemak voor twee andere Hyundai-rijders, Andreucci en Breen. Zaterdag worden drie lussen van telkens drie klassementsritten gereden. De Rally Il Ciocco eindigt in de vooravond.