De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is overgeplaatst naar een strafkolonie in Pokrov. Dat bevestigt een bron bij de ordediensten aan het Russische staatspersbureau TASS. Na zijn veroordeling tot 2,5 jaar opsluiting zat Navalny de afgelopen weken in quarantaine in een gevangenis nabij Moskou.