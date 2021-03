“Dat zijn echt van die krekels die je ’s avonds in Zuid-Europa hoort tsjirpen.” — © rr.

Hasselt

4 centimeter. Zo lang is de krekel die Gerrit Pauwels (55) aantreft in zijn blik gepelde tomaten. Maar wanneer hij zijn opmerkelijke vondst meldt aan Colruyt, verklaart de supermarkt “dat de krekel niet afkomstig is van onze lijn.”