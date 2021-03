Ondernemers organiseren paaszoektocht voor het goede doel

De coronatijd en Pasen inspireerden initiatiefneemster Claudine Hartjesveld om iets te ondernemen. “Ik wou iets organiseren om de gemeente op te fleuren. Heers is ook een warme gemeente waar de mensen nog echt solidair zijn met elkaar. Na een eerste succesvolle actie met onze gluurpietjes voor Sinterklaas kozen we nu ervoor om raamstickers van paasfiguren te ontwerpen en te verkopen voor het goede doel.” Vijf creatieve ondernemers - CREheart, Creathink eighteen, Dali’s balloonshop, U.D. en Made By Carmen - bundelen ditmaal hun krachten. “De bedoeling is dat zo veel mogelijk inwoners onze stickers van paashazen, paasklokken en paaseitjes kopen en plakken op de vensters. Zo kunnen jong en oud vrolijke dingen langs de weg ontdekken tijdens een wandeling door onze gemeente. De stickers kosten 3 euro. Per sticker schenken we 1 euro aan kinderen uit kansarme gezinnen in Heers. Met het geld kopen we paaseitjes en een klein geschenkje voor hen.”

Kleurplaten

De gemeente steunt de paasactie en koppelt hieraan nog een kleurplaat. “Die kleurplaten zijn in elke brievenbus in de gemeente beland, je kan ze ook terugvinden in de Letterhuisjes in de verschillende deelgemeenten”, vertelt Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “De kleurplaten zijn in elke brievenbus gebracht. Alle kinderen die ons een mooie ingekleurde kleurplaat bezorgen, maken ook nog kans op een heerlijke fruitkorf. Bovendien kunnen ze op deze kleurplaten schrijven wat ze mooi en niet mooi vonden op hun wandeling. Zo krijgen we inzicht op eventuele verbeterpunten in de gemeente.”

Facebookgroep

De paasactie loopt nog tot en met zondag 18 april. “We hebben dus nog enkele weken om het beste van onszelf te geven”, legt Claudine Hartjesveld uit. “Het mooiste zou zijn dat heel Heers kleurrijk beplakt is en dat we aan de rest van Limburg kunnen laten zien dat we één grote familie zijn. Dat we met meerdere mensen de handen in mekaar kunnen slaan voor hen die het moeilijk hebben. Al heel wat mensen hebben hun hart laten zien. Zelfs buiten Heers kom je onze stickers al tegen. Je kan de stickers kopen bij verschillende Heerse handelaars. Je vindt die ook terug in onze facebookgroep ‘paaszoektocht Heers’. Hier kun je ook een foto plaatsen zodat wandelaars weten waar ze overal paasfiguren kunnen spotten.”

Deelnemende verkooppunten: Spar Mechelen-Bovelingen, Viva Flora, Hoeve Picard, Beautisse, Drankenhandel Gos, Kapster Pascal, Frituur Haspengoud en Bristol Heers.