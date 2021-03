Alleen wie écht niet in het vaccinatiecentrum raakt, komt in aanmerking voor thuisvaccinatie. Dat zegt de Vlaamse overheid, die heeft bekendgemaakt wie in aanmerking komt voor een vaccin aan huis. Ze vraagt daarbij om de huisartsen niet extra te belasten met vragen. “Het is niet on demand”, zegt Dirk Dewolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid.