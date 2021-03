Op 12 maart staan de kinderen van de Europaschool stil bij recht op kwalitatief onderwijs. Om Bednet te steunen, kwam iedereen in zijn pyjama naar school.

Ook de juffen en meesters vinden deze actie belangrijk. Zieke kinderen hebben ook dromen over een tof beroep. Ook zij hebben recht op goed onderwijs. Doorheen de hele school werd er gedroomd over de toekomst. Het werd een relaxte dag in pyjama.