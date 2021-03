Bewoners wzc De Voorzienigheid danken het personeel

Op vrijdag 13 maart 2020 werden de deuren van de rusthuizen gesloten, ondertussen zijn we 1 jaar verder en kunnen we voorzichtig positief naar de toekomst kijken. Daarom wilden de bewoners van wzc De Voorzienigheid het personeel bedanken voor hun inzet, steun en positiviteit in het het afgelopen jaar.Een kleine attentie werd aangeboden en de bewoners klonken op de goede vooruitzichten met een glaasje cava.