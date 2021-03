ROYALS. Prins Philip per ongeluk doodverklaard en Meghan krijgt steun van Beyoncé

Het Britse koningshuis daverde op zijn grondvesten door het interview van Harry en Meghan, prins Philip werd per ongeluk doodverklaard en fans van de Oranjes kunnen binnenkort hun hart ophalen op een bijzondere expo. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Oeps, de zoekmachine Bing van Microsoft heeft dinsdag per ongeluk prins Philip doodverklaard. Wie zijn naam intypte, kreeg zijn correcte geboortedatum te zien, maar ook de melding dat hij in 2021 overleed in het King Edward VII ziekenhuis in Londen.

De 99-jarige echtgenoot van Queen Elizabeth ligt al sinds 16 februari in het ziekenhuis. Hij werd vorige week geopereerd aan een hartkwaal die hij al eerder had opgelopen en herstelt momenteel van die ingreep.

© Bing

Na het interview dat Meghan Markle en prins Harry gaven aan Oprah Winfrey lieten heel wat mensen hun stem horen, zo ook veel sterren. Vanuit die hoek kwam vooral veel steun. Zo moedigde acteur Hugh Jackman iedereen om het interview te bekijken. Hij bedankte Harry en Meghan ook voor hun moed om over mentale kwetsbaarheid te spreken.

Beyoncé prees Meghan dan weer aan op haar website. “Dank je wel Meghan, voor de moed die je toont en je leiderschap. We voelen ons gesterkt en geïnspireerd door jou”, klinkt het.

Maar zij waren lang niet de enigen, ook Serena Williams stak met een boodschap op Instagram haar vriendin een hart onder de riem. Hetzelfde deden onder meer ook Chrissy Teigen, Jada Pinkett Smith en regisseur Ava DuVernay. Vooral de aanklacht van racisme leek bij hen de gevoelige snaar te hebben geraakt.

Hoewel er al een officiële reactie kwam uit Buckingham Palace, wou prins Charles dinsdag tijdens een bezoek aan een vaccinatiecentrum in Londen niet reageren op het interview van Harry en Meghan. The Telegraph schrijft dat de kroonprins geen antwoord gaf op de vraag of hij het interview had gezien. Ook gaf de kroonprins geen antwoord op vragen naar zijn mening over het interview, zag de Britse royalty-verslaggever Roya Nikkhah. Op Twitter schrijft zij dat Charles ervoor koos “om zich te concentreren op het werk en het belang te benadrukken van het uitdelen van het vaccin”.

Het was het eerste openbare optreden van Charles nadat het interview zondagavond in Amerika en maandagavond in Engeland werd uitgezonden. Daarin deed Harry enkele pijnlijke uitspraken over de relatie met zijn vader, die onder meer een tijdlang de telefoon niet meer zou hebben opgenomen toen zijn zoon hem belde.

© ISOPIX

Ook in het Belgisch koningshuis vierden ze maandag Wereldvrouwendag. Ter gelegenheid daarvan ging koningin Mathilde met vijf vrouwen uit verschillende domeinen in gesprek. Het ging om operazangeres Julie Baily, huisarts Carol Huberty, chef-kok Sandrine Breasseur en directeur van La Petite Plante Stéphanie Thiery. Ook Bernadette Theny, directeur van de Kamer van Koophandel en Industrie van Belgisch Luxemburg, nam deel aan de conversatie.

Als we binnenkort eventueel weer naar Nederland kunnen reizen, is een bezoekje aan het Amsterdam Museum voor royaltyfans een must. Vanaf 18 juni opent daar namelijk DeGouden Koets, een tentoonstelling rond de Gouden Koets van het Nederlandse koningshuis. Het rijtuig zal er ook daadwerkelijk te zien zijn.

De koets was ooit een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging. Het rijtuig wordt nog elk jaar van stal gehaald op Prinsjesdag, voor huwelijken van de Oranjes en enkele andere feestelijke gelegenheden. De expo loopt tot 27 februari 2022.