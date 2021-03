Halfvastenstoet in WZC De Voorzienigheid

De stoeten konden dit jaar helaas niet plaatsvinden, maar dat liet het personeel van het rusthuis in Bocholt niet aan hun hart komen. Zij hielden met halfvasten een stoet door de gangen van het rusthuis. Er waren verschillende wagens die allerlei lekkers uitdeelden. Zo werden de bewoners getrakteerd op porto, amaretto, chips en nog andere lekkernijen.De thema's van de wagens waren landen, zo was er een Italiaanse wagen, een Hollandse boerenmeid, een stukje lichtstoet en zelfs de après-skilift was aanwezig. Zowel bewoners als personeel genoten van dit spektakel.