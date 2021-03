Hoge vaccinatiebereidheid bij personeel en cliënten OC Sint-Ferdinand

De organisatie voor de vaccinaties was een huzarenstukje voor de zorginstelling. Maar toch is men er in geslaagd om in elke regio waar OC Sint-Ferdinand actief is - Lummen, Leopoldsburg, Hasselt en Sint-Truiden - een vaccinatiecentrum voor de cliënten in te richten én een groter vaccinatiecentrum voor de personeelsleden. Op de hoofdcampus in Lummen werd het vaccinatiecentrum voor de personeelsleden en de cliënten van die regio ingericht. In Leopoldsburg stelde lagere school Sint-Michiel de refter ter beschikking. Voor de regio Hasselt werd de ruime hal van ontmoetingscentrum De Elcerlyck in Sint-Lambrechts-Herk gekozen als vaccinatiecentrum. Hier is ook activiteitencentrum De Schakelaar, onderdeel van OC Sint-Ferdinand, gevestigd. In Sint-Truiden werd op de welzijnscampus, bij de besloten tehuizen Origo en Limes van OC Sint-Ferdinand, het werkatelier ingericht als vaccinatiecentrum. Algemeen directeur Sabine Daenens is opgelucht dat zoveel personeelsleden en residentiële cliënten zich laten vaccineren. “Want hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller we van deze pandemie af zijn. Maar niet onbelangrijk zijn ook alle betrokkenen die de organisatie van deze vaccinatiecentra op zich hebben genomen, samen met de huisartsen, verpleegkundigen, het vaccinatieteam van Idewe en de partners die hun locatie ter beschikking stelden. In elk vaccinatiecentrum is voor deze eerste vaccinatie alles vlekkeloos verlopen dankzij hun gebundelde krachten. Over drie weken volgt de tweede vaccinatie. We duimen dat ook alle cliënten van onze dagcentra snel aan de beurt komen”, besluit de directeur.