Allesbehalve saai: tien originele manieren om jeans te combineren

De klassieke blauwe jeansstof is het hele jaar door in de mode. Wil je eens iets anders dan je broek, rok of jasje somber combineren? Dan kunnen deze modefans, gespot in de straten van Parijs en Milaan, je vast inspireren.

Denk jeans van top tot teen - zelfs het handtasje. Om de look waterproof te maken, kun je er een transparante regenjas over dragen. En een bandana met een streepje blauw werkt ook.

Mode à la Bridgerton is in voor wie durft. Haal je mom jeans uit de kast en prop er een korset in, dat je elegant kan stylen met een witte blouse eronder. Een santijnen pet maakt de look nog iets pittiger.

De jaren zeventig zijn nog altijd relevant in modeland, wat resulteert in broeken met wijde pijpen in de rekken. Plateauschoenen en felgekleurde make-up tillen een kantoorlook naar een hoger niveau.

Als je jeansbroek en mantel wel wat meer kunnen gebruiken: gewoon glitters toevoegen.

Denim op denim werkt als de tinten die je match helemaal gelijk zijn of net verschillend genoeg. Eventuele buikspieren kun je in de kijker zetten met een crop top.

Een broek met batikprint geeft je meteen een bohemian toets mee.

Of wees creatief met strijkpatches om een heel gepersonaliseerde en eigenzinnige outfit samen te stellen.

Denimblauw wordt een beetje western met bruine stofjes zoals suede en leder met een verweerde afwerking. Voor durvers: draag er laarsjes met slangenprint onder en kies voor een rood accent.

Immer stijlvol, sereen maar ook gewaagd in alle eenvoud: een volledig witte outfit met een blauw als visueel breekpunt.

Nodig voor een stijlvolle knipoog naar de eighties: een bandshirt voor in de culotte met hoge taille en laarsjes die gezien mogen worden. Een geruite jas is perfect voor een hedendaagse finish.