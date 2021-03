Pokalfieber am Kehrweg. Een dag voor de halve finale tegen Standard stijgt de bekerkoorts naar een hoogtepunt in Eupen. Benat San José (41) en zijn spelers kunnen zaterdag geschiedenis schrijven door de club voor het eerst in zijn 76-jarige bestaan naar de bekerfinale te brengen. “Dit is de mooiste druk die er bestaat in voetbal”, vindt de Spaanse coach.