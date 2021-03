De politie haalde donderdagnamiddag een bestuurder van een Maserati naar de kant omdat die over het fietspad reed om zo de rode verkeerslichten te vermijden. Dat gebeurde in de Ophovenstraat in Neeroeteren. De man legde een ademtest af en die gaf ‘Alarm’ aan. Ook werd de wagen sinds 2016 niet meer gekeurd. De agenten trokken het rijbewijs van de chauffeur voor zes uur in en stelden de nodige pv’s op. ppn