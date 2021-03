Limburgse leerlingen in pyjama naar school om zieke kinderen te steunen

In bijna alle Limburgse scholen komen leerlingen en jongeren vandaag in pyjama naar school. Het is vandaag de Nationale Pyjamadag van Bednet. De leerlingen tonen op deze manier hun solidariteit voor langdurig zieke kinderen die niet aanwezig kunnen zijn in de klas. En dat is ook zo het geval voor het eerste leerjaar van basisschool de Zonnewijzer in Maasmechelen. De leerlingen willen klasgenoot Bryan Stappers een hart onder de riem steken, want hij revalideert thuis van een heupbreuk.