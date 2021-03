Julien van de Vyver: “Het zou me sterk verbazen als we de halve finale van de play-offs niet halen.” — © Dick Demey

Zaterdag 18.00u: LVL-Oudegem (Liga dames)

Met nog zeven wedstrijden te spelen in de reguliere competitie lijkt LVL, momenteel vierde in de stand, goed op weg naar de play-offs. Zaterdagavond (18.00u) komt nummer drie Oudegem over de vloer. Het vizier van coach Julien van de Vyver is gericht op een plaats in de top twee.