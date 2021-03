Familie van vermoorde David (42) vraagt belangenverenigingen om zich niet te mengen in onderzoek

De familie van David P., de 42-jarige man uit Sint-Niklaas die gedood werd in een park in Beveren, vraagt aan belangenverenigingen om zich niet te mengen in het gerechtelijk onderzoek, dat moet uitmaken of er sprake was van homohaat. “De ware toedracht van de verschrikkelijke feiten moet absoluut worden achterhaald, en daartoe zal juridisch alles worden gedaan”, zegt advocaat Thomas Gillis.