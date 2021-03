Daniel Ricciardo is de snelste op F1-testdagen in Bahrein

De Australiër Daniel Ricciardo heeft vrijdagvoormiddag op het circuit van Sakhir in Bahrein de snelste tijd neergezet in de ochtendsessie van de eerste testdag voor het nieuwe F1-seizoen.

Ricciardo, die dit seizoen bij McLaren de naar Ferrari vertrokken Carlos Sainz vervangt, zette 1:32.203 op de tabellen en was daarmee sneller dan de Fransman Pierre Gasly (AlphaTauri/+0.028) en de Nederlander Max Verstappen (Red Bull/+0.042). De Fransman Esteban Ocon (Alpine/+0.756) en de Monegask Charles Leclerc (Ferrari/+1.039) vervolledigden de top vijf.

Mick Schumacher, zoon van, werkte zijn eerste rondjes in de Formule 1 af. Voor Haas zette hij de negende tijd neer, op 3.924 van Ricciardo. Wereldkampioen Mercedes kreeg af te rekenen met problemen met de versnellingsbak, waardoor Valtteri Bottas al in zijn eerste ronde terug naar de pits moest. Pas op 36 minuten voor het einde van de sessie kreeg hij groen licht, waarna hij niet verder kwam de tiende en tevens laatste tijd.

De F1-testdagen duren nog tot zondag, met telkens twee sessies per dag. Elke renstal mag per sessie slechts één bolide de baan opsturen. Het F1-seizoen gaat op zondag 28 maart in Bahrein van start. (belga)