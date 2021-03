Zuid-Afrikaan Patrice Motsepe verkozen tot nieuwe CAF-voorzitter

De Zuid-Afrikaan Patrice Motsepe is in het Marokkaanse Rabat tijdens de 43ste algemene vergadering verkozen tot en aangesteld als de nieuwe voorzitter van de Afrikaanse Voetbalconfederatie CAF.

Een verrassing is dat niet, want de 59-jarige miljardair was de enige kandidaat, na het afhaken van de Ivoriaan Jacques Anouma, de Senegalees Augustin Senghor en de Mauritaniër Ahmed Yahya. De CAF heeft zo opnieuw een voorzitter, zijn voorganger Ahmad Ahmad werd in november vorig jaar door de Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA voor vijf jaar geschorst wegens financieel gesjoemel. In beroep werd die schorsing onlangs door het Internationaal Sporttribunaal TAS teruggebracht tot twee jaar, maar een herverkiezing tot CAF-voorzitter behoorde niet tot de mogelijkheden. Tot eind 2022 mag hij geen voetbalgerelateerde activiteiten uitvoeren.

Volgens de FIFA is Ahmad, tevens voormalig vicevoorzitter van de Wereldvoetbalbond, schuldig aan het krijgen en uitdelen van giften en andere voordelen, het misbruiken van zijn positie en het mismanagement van fondsen. Het gaat om feiten die zich voordeden tussen 2017 en 2019. Ahmad ontkende steeds de beschuldigingen van corruptie.

Ahmad leidde de Afrikaanse voetbalbond sinds maart 2017 en wilde deze week voor een tweede mandaat gaan tijdens de verkiezing. (belga)