Maart is de internationale darmkankermaand, elke dag krijgen 23 Belgen de diagnose. Ook de vader van tv-maker Tom Waes (52) kreeg slecht nieuws. “Bij mijn papa was het vijf voor twaalf. De dokter zei tegen hem: ‘Heeft u kinderen? Dan laten die zich best ook controleren’.” Waes roept iedereen op om de stoelgangtest te doen: “Het is zo’n simpele en snelle manier om te checken of er een probleem is.”